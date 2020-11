George Clooney e quello scherzo di Brad Pitt: 'Mise manifesti in tutta Como!'

A Brad Pitt piace tanto scherzare, almeno stando ai racconti di George Clooney: le due star della trilogia di Ocean condividono da anni una bellissima amicizia costellata, a quanto pare, da scherzi anche piuttosto eclatanti ideati da entrambe le parti in causa.

Clooney, in particolare, ne ricorda uno giocatogli da Pitt all'epoca delle riprese di Ocean's Twelve: l'occasione perfetta fu offerta all'attore quando il set del film si spostò a Como, città che da anni ospita l'attore nella meravigliosa Villa Oleandra.

"Brad mandò un messaggio a tutte le persone che vivevano in città (la mia città!) Ho vissuto lì per anni... Fece attaccare questi messaggi ai pali del telefono. Dicevano: 'Il film sta arrivando in città, per piacere riferitevi a George Clooney soltanto come Mr. Clooney, il suo personaggio si chiama Danny Ocean e non guardatelo mai dritto negli occhi'. Quindi i giornali titolarono tipo: 'George Clooney fa il divo!' Fu una storia orribile, poi gliel'ho fatta pagare" ha raccontato un Clooney che faticava palesemente a trattenere le risate.

Gli scherzi tra amici, comunque, sono una cosa ben diversa dalle esternazioni poco gradite di altri colleghi: sempre Clooney ha ammesso qualche ora fa di non avere un gran rapporto con Russell Crowe in seguito ad alcune dichiarazioni dell'attore.