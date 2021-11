George Clooney ricorda l'amico Brandon Lee: 'Da allora controllo sempre le armi sul set'

Dopo l'incidente sul set di Rust, è stato inevitabile pensare a una tragedia del passato molto simile a quella accaduta il mese scorso, la morte di Brandon Lee sul set de Il Corvo. Ora George Clooney, grande amico di Lee, ha voluto ricordarlo parlando proprio di sicurezza sul set.

"Sono 40 anni che lavoro sui set [cinematografici e televisivi], e la persona che ti porge l'arma, che è responsabile per essa, è sempre l'addetto alle armi o agli oggetti di scena. Punto" ha raccontato l'attore durante il podcast WTF with Marc Maron.

"Ero amico di un attore che si chiamava John-Erik Hexum, che si è accidentalmente sparato alla testa con un'arma caricata a salve, e poi è morto. Ed ero un grande amico di Brandon Lee" ha poi aggiunto, ricordando la tragica morte di Lee una settimana prima della fine delle riprese de Il Corvo, avvenuta in circostanze simili a quelle riscontrate sul set di Rust "Mio cugino Miguel Ferrer doveva essere il suo testimone al matrimonio proprio la settimana successiva (alla sua morte). Io e Brandon giocavamo a pallone e ci vedevamo all'Hollywood YMCA tre giorni a settimana. Eravamo amici, e quello doveva essere il ruolo della vita per lui"

"Adesso, ogni volta che mi porgono un'arma sul set, controllo sempre, la guardo, la apro. La mostro alla persona contro cui la dovrò puntare, la mostro alla crew. Dopo ogni scena, quando hai finito, la devi ridare in mano all'addetto alle armi. Lo fai sempre, e in parte è per quello che è successo a Brandon. Tutti lo fanno. Tutti sanno di dover fare così, e spero anche Alec lo abbia fatto, lo spero davvero" ha continuato, facendo una considerazione anche su quanto trapelato finora riguardo ai recenti avvenimenti sul set di Rust "È esasperante che si sia arrivati al punto in cui si faccia economia su queste cose... Ora, non voglio assolutamente dire che sua stata una cosa voluta. È stato un terribile incidente. Ma probabilmente una persona di 24 anni con poca esperienza non dovrebbe essere a capo del dipartimento delle armi".