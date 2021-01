George Clooney da record: cifre pazzesche per The Midnight Sky su Netflix

The Midnight Sky è diventato disponibile su Netflix durante la settimana di Natale, e nei giorni festivi il nuovo film di e con George Clooney ha totalizzato delle cifre molto importanti sulla piattaforma di streaming.

Nelle scorse ore Deadline ha analizzato le statistiche sulle prestazioni di una serie di titoli che Netflix ha rilasciato nel mese di dicembre, e ha scoperto che The Midnight Sky è stato visto da circa 72 milioni di case nelle sue prime due settimane di programmazione, un numero che sarebbe sufficiente per diventare uno dei 'film più grandi di sempre' dello streamer.

Inoltre, sembra che il successo del film di George Clooney non si fermi entro i confini degli Stati Uniti: sempre Deadline afferma infatti che lo sci-fi con Felicity Jones ha raggiunto la posizione numero 1 su Netflix in ben 77 diversi paesi ed è entrato nelle top 10 di 93 paesi in totale, dimostrando che la combinazione da thriller fantascientifico e dramma sull'estinzione della fine del mondo può funziona su tanti spettatori differenti. Del resto il film offre qualcosa per ogni tipo di pubblico, quindi è facile comprenderne il successo.

Il modello Netflix sarà interessante da tracciare nel 2021, quando i film cercheranno di tornare nei cinema ma allo stesso tempo altri servizi di streaming come HBO Max e Disney+ cercheranno di portare titoli molto attesi direttamente nelle case del pubblico.

