George Clooney e la proposto di matrimonio ad Amal: ''È stata un disastro!''

Per Brad Pitt George Clooney è l'attore più bello del mondo, ma in quanto a sorprese ha ancora molto da imparare. Il protagonista di Ocean's Eleven ha raccontato della sua proposta di matrimonio disastrosa, dopo soli pochi mesi di frequentazione con Amal.

Nell'ultima puntata del Drew Barrymore Show, Clooney ha raccontato che la sua proposta di matrimonio ad Amal è andata malissimo e alla domanda della Barrymore su come si sia svolto il tutto, ha risposto senza tanti giri di parole: "È stato un disastro!".

La coppia si frequentava da soli sei mesi quando George ha pensato alla proposta e per farla, ha organizzato una cena romantica cucinata da lui. Ad accompagnare la serata, una playlist che comprendeva diverse canzoni tra cui: Why Shouldn't I? di Frank Sinatra, con l'intenzione di chiederle di sposarlo durante questa particolare canzone.

George ha spiegato che quando è partita la canzone, voleva accendere una candela e per farlo ha chiesto ad Amal di prendergli una piccola scatola lì vicino, che conteneva un accendino. Nella scatola c'era in realtà l'anello, ma quando Amal l'ha presa, l'ha aperta e ha visto che si trattava dell'anello, ha pensato che fosse la scatola sbagliata, aggiungendo: "C'è un anello dentro!". Clooney ha dovuto così spiegare che era la scatola giusta, mentre la musica da Sinatra passava a Goody, Goody di Frankie Lymon.

Con un sottofondo non più adatto, che avrebbe dovuto accompagnare il ballo dopo il sì, l'attore si è finalmente inginocchiato: "Ascolta. Vorrei davvero sposarti, ma non sono giovane e sono in ginocchio da un po' e potrei perdere un'anca". Fortunatamente Amal ha detto 'sì' e quella che per il diretto interessato è sembrata un disastro, non è stata altro che l'inizio di una perfetta storia d'amore!

L'ultimo lavoro di Clooney, in coppia con l'inossidabile Julia Roberts, è la commedia romantica Tickets To Paradise e qui potete leggere la nostra recensione.