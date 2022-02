George Clooney, finalmente tutto pronto per The Boys in the Boat: annunciato il cast

George Clooney si è preso il suo tempo per prepararsi al tanto agognato progetto di The Boys In The Boat, tuttavia i motori della produzione sembrano finalmente pronti a partire dopo l'annuncio di un cast considerevole arrivato in queste ore.

Deadline riporta infatti che Joel Edgerton, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban e Hadley Robinson si uniranno al precedentemente annunciato Callum Turner nel cast del film, basato sul romanzo di Daniel James Brown del 2013 intitolato "The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics": il film biografico racconterà la storia della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che, arrivata dal nulla e senza aspettative, sarebbe riuscita ad ottenere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino 1936.

Uno dei motivi per cui questo film è in cantiere da così tanto tempo, è dovuto al fatto che George Clooney ha scelto di dirigere prima The Tender Bar con Ben Affleck, uscito qualche settimana fa sulla piattaforma di streaming on demand Amazon Prime Video: con entrambi i progetti a disposizione, il regista ha deciso di sospendere lo sviluppo di Boys In The Boat, anche se il progetto è adesso il prossimo sulla lista.

La striscia consecutiva di George Clooney dunque non accenna a fermarsi, dopo l' uscita da record su Netflix di Midnight Sky, film fantascientifico che ha anche interpretato.