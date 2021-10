George Clooney promuove Ben Affleck: 'E' stato un grande Batman, ma il migliore resto io'

A pochi giorni dalla pubblicazione della prima foto ufficiale di The Tender Bar, nuovo film diretto da George Clooney con protagonista Ben Affleck, la star di Batman & Robin ha ricordato il suo tempo come supereroe e lodato quello del protagonista di Justice League e Batman v Superman.

Parlando con Deadline per un'intervista promozionale, George Clooney si è profuso in una serie di complimenti all'indirizzo dell'amico e collega Ben Affleck, col quale condivide l'Oscar al miglior film per Argo, vinto in qualità di produttore. “È un attore davvero meraviglioso al quale purtroppo nel corso della sua carriera non sono state affidate molte parti fantastiche che gli permettessero di mettere in mostra il suo talento. Ma con l'età le cose cambiano. Penso che oggi Ben abbia l'età perfetta per questo film, e quando abbiamo iniziato i lavori abbiamo subito pensato a lui per questa parte. E' stato un grande Batman, ma è stato nominato 'l'uomo più sexy del mondo' solo una volta. Non credo che nessuno abbia da obiettare se dico che il miglior Batman di tutti i tempi sono ancora io."

Ricordiamo che Ben Affleck, che è stato il Batman di Zack Snyder, tornerà nei panni di Bruce Wayne nell'attesissimo The Flash, nuovo cinecomic DC Films che rivedrà anche il ritorno del Batman di Michael Keaton. A tal proposito, in un'altra intervista, con la sua solita ironia George Clooney ha spiegato di non essere in The Flash perché in passato aveva già distrutto il franchise di Batman, e provarci una seconda volta non sarebbe stato carino.

Ricordiamo che The Flash si mostrerà per la prima volta durante la seconda edizione del DC FanDome, previsto per il 16 ottobre. La data d'uscita del film è fissata per il 4 novembre 2022.