George Clooney ha un piano da 150 milioni per terminare gli scioperi di Hollywood, ma...

Mentre SAG e Ryan Reynolds bisticciano sui costumi di Halloween 2023, la superstar George Clooney avrebbe proposto un piano da 150 milioni di dollari per far concludere gli scioperi di Hollywood e trovare una soluzione che accontenti sia il sindacato attori che quello dei produttori.

Clooney, che nei giorni scorsi ha guidato il collettivo di superstar che ha partecipato all'ultima riunione SAG, ha reso nota la sua soluzione attraverso una dichiarazione rilasciata a Deadline: "Molti dei redditi più alti vogliono essere parte della soluzione: ci siamo offerti di rimuovere il tetto massimo delle nostre quote sociali, che porterebbero al sindacato più di 50 milioni di dollari all’anno, quindi più di 150 milioni di dollari nei prossimi tre anni. Pensiamo che sia giusto per noi attori dal reddito più alto offrire donazioni più alte al sindacato. Suggeriamo anche una struttura residua dal basso verso l’alto, il che significa che chi guadagna di più sarebbe tra gli ultimi a raccogliere i bonus, e non tra i primi. Queste trattative sono ancora in corso, ma con la nostra partecipazione alla riunione volevamo dimostrare che siamo tutti sulla stessa barca e che siamo pronti a trovare modi per contribuire a colmare il divario tra le parti."

La presidente della SAG-AFTRA, Fran Drescher, ha accolto con favore la proposta avanzata da George Clooney di eliminare i limiti delle quote sindacali, ma ha affermato che l'offerta attualmente non sarebbe legalmente compatibile con il contratto del sindacato con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, e sostenendo che "non avrebbe alcun impatto sul contratto contro il quale stiamo scioperando". In un lungo video pubblicato su Instagram, la presidente ha dichiarato: “Voglio ringraziare pubblicamente George Clooney per la sua offerta, che è estremamente generosa, ma siamo un sindacato regolamentato a livello federale e gli unici contributi che possono andare nei nostri fondi pensionistici e sanitari devono provenire dal datore di lavoro.”

Continueremo a monitorare la situazione per voi: nel frattempo, ecco come gli scioperi hanno costretto i Marvel Studios a modificare ancora una volta il calendario uscite.