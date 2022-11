George Clooney: 'Per Brad Pitt sono il più bello del mondo? No, pensa di esserlo lui'

Con un po' di abilità nel taglia e cuci, si sa, le interviste possono riportare anche dichiarazioni non proprio vicine ai pensieri reali del diretto interessato: sarebbe questo il caso di una delle ultime interviste di Brad Pitt, almeno stando alle parole dell'amico di sempre George Clooney, che di quell'intervista era il vero oggetto!

Recentemente, infatti, Pitt aveva definito Clooney l'uomo più bello del mondo, intervenendo su quel dualismo che da anni dà di che parlare agli appassionati di cinema (e di bellezze maschili, chiaramente): secondo la star di Gravity, però, il collega e amico non sarebbe stato particolarmente sincero in quell'occasione.

"Anch'io penso di essere l'uomo più bello del mondo. No, io dico questo, dico che la sua prima risposta dev'esser stata sé stesso. E penso che a quel punto qualcuno gli abbia detto: 'Ok, rifacciamola, ma non dire te stesso'. Ma è un buon amico, presto faremo un altro film insieme" sono state le parole di George Clooney.

Chissà che il buon Brad non voglia confermare o smentire questa versione dei fatti! E voi, da che parte state? Brad Pitt o George Clooney? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Ticket to Paradise, ultima fatica di Clooney con Julia Roberts.