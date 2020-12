George Clooney ha nostalgia dell'Italia:'Mi manca tantissimo'

George Clooney in questo periodo è impegnato nella promozione del suo nuovo film da regista, The Midnight Sky, adattamento cinematografico del romanzo La distanza tra le stelle, pubblicato nel 2016. Clooney partecipa al film anche nelle vesti d'interprete principale e produttore, oltre al ruolo dietro la macchina da presa.

In questi giorni l'attore e regista è stato ospite online della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, e tra gli argomenti trattati ha raccontato anche della nostalgia che ha provato quest'anno lontano dalla sua casa italiana sul lago di Como.

"Quest'anno è la prima volta in 20 anni in cui non sono riuscito a venire in Italia a casa mia sul lago di Como, mi mancano tantissimo gli italiani, voglio che lo sappiate... " ha dichiarato Clooney.



La star ha approfondito anche il discorso legato alla pandemia:"Siamo davanti ad un momento molto pericoloso nel mondo, ma sono anche molto ottimista; guardo il vaccino che sta arrivando, non vedo l'ora che si possa ovviare ad alcuni errori che abbiamo fatto".

Per quanto riguarda il suo nuovo film, The Midnight Sky, Clooney ha dichiarato:"Non c'è stato tanto bisogno di esagerare. Basta guardarsi in giro e vediamo la direzione presa da qualche Paese, come il mio che ha deciso di ignorare la scienza, il riscaldamento globale, la pandemia, il risultato è che molto spesso ci auto-danneggiamo. Io sono nato e cresciuto negli USA. La generazione prima della mia, la cosiddetta Grande Generazione, ha avuto migliaia di vittime. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è metterci una mascherina e non riusciamo neanche a metterci d'accordo, quindi non siamo più la Grande Generazione di una volta. Penso sia stata una cosa fomentata da espedienti politici: ad esempio, si dà la colpa ai profughi per qualsiasi cosa, dal punto di vista dell'economia si fomenta l'idea che ci sono gli untori. Siamo tutti sulla stessa barca, ce la faremo insieme, c'è una luce in fondo al tunnel, mettevi la mascherina, vi prego, in modo da poterci rivedere presto" è l'augurio dell'attore.



Inoltre, parlando della propria famiglia, George Clooney ha rivelato d'insegnare cose terribili ai propri figli. Tra le altre curiosità raccontate, Clooney ha svelato che i figli parlano in italiano per non farsi capire dai genitori.