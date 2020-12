George Clooney e la lingua segreta dei figli: 'Per non farsi capire parlano in italiano!'

Per proteggere i suoi figli, come ha rivelato nei giorni scorsi, George Clooney ha rinunciato al nuovo film di Steven Soderbergh. Avrà così più tempo per stare a casa con loro, anche se a volte potrebbero esserci problemi di comunicazione. I due gemelli, infatti, hanno una "lingua segreta" che usano per non farsi capire dai genitori: l'italiano.

Lo ha raccontato al Jimmy Kimmel Live lo stesso attore, che possiede una villa sul Lago di Como: ed è per questo che i piccoli Alexander ed Ella, tre anni, comprendono e parlano anche l'italiano, a differenza di George Clooney e di sua moglie Amal, che non l'hanno mai imparato.

"Abbiamo fatto una cosa davvero stupida, che è che loro parlano correntemente l'italiano" ha spiegato divertito. "Ma io non parlo italiano. Mia moglie non parla italiano. È terribile: li abbiamo armati di una lingua, una lingua segreta."

Così succede, ha continuato George Clooney, che "quando gli dico: Andate dentro e mettete in ordine la cameretta, loro rispondono: Eh, papà stranzo... e io: Cosa? Io vengo dal Kentucky, è l'inglese la mia seconda lingua!"

L'attore, che vedremo presto su Netflix in The Midnight Sky, ha raccontato poi di aver trascorso buona parte dei mesi dell'emergenza Covid a Los Angeles, occupandosi anche delle faccende domestiche e di cucinare. Per il suo nuovo film, inoltre, George Clooney ha scelto anche un interprete per sé stesso da giovane.