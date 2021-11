George Clooney in una lettera ai giornali: 'Non pubblicate foto dei miei figli'

Nelle sue ultime scelte professionali George Clooney ha dato priorità ai figli, rinunciando alla possibilità di un film con Soderberg per proteggerli. Il celebre attore, adesso, ha scritto una lettera aperta indirizzata al "Daily Mail e ad altri giornali", chiedendo moderazione nella pubblicazione di foto o nel menzionare la sua prole.

Non è la prima volta che una star compie una richiesta di questo genere. Basti pensare a Michael Jackson, che faceva coprire il volto dei figli, o altri che non ne pubblicano le foto sui social. Si tratta di un tema delicato, e che si basa sulla volontà dei genitori di proteggere la propria prole da una eccessiva e dunque pericolosa esposizione mediatica.

La lettera di Clooney è stata resa pubblica, ecco il testo:

"Avendo appena visto le foto del bambino di 1 anno di Billie Lourd nella vostra pubblicazione, e notando che avete in seguito rimosso quelle immagini, vi chiediamo di astenervi dal pubblicare i volti dei nostri figli nei vostri articoli. Sono un personaggio pubblico e accetto che girino delle [mie] foto spesso invadenti come parte del prezzo da pagare per fare il mio lavoro. I nostri figli non hanno preso questo impegno. Il lavoro di mia moglie la porta ad affrontare e mettere sotto processo i gruppi terroristici e noi prendiamo tutte le precauzioni possibili per mantenere la nostra famiglia al sicuro. Non possiamo proteggere i nostri figli se un giornale mette i loro volti in copertina. Non abbiamo mai venduto una foto dei nostri ragazzi, non siamo sui social e non pubblichiamo mai foto perché farlo metterebbe a rischio la loro vita. Non si tratta di un pericolo paranoico, ma problemi del mondo reale, che possono avere conseguenze nel mondo reale.

Ci auguriamo che siate d'accordo sul fatto che la necessità di vendere non è maggiore della necessità di impedire che dei bambini innocenti vengano presi di mira.

Grazie

George Clooney"

Dunque l'unica cosa su cui bisogna concentrarsi quando si parla di Clooney, da ora in poi, sarà esclusivamente la sua carriera da attore. E a tal proposito vi parliamo del suo ultimo film nella nostra recensione di The Midnight Sky.