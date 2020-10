George Clooney, Le pagine della nostra vita: 'Ero arrivato prima di Ryan Gosling'

Nel 2004 Le pagine della nostra vita lanciò la carriera cinematografica di Ryan Gosling, ma l'iconico film romantico poteva avere ben altro interprete: George Clooney. A svelare l'aneddoto riguardo il film è stato lo stesso attore e regista, che in un'intervista a Entertainment Weekly per parlare di The Midnight Sky ha svelato un retroscena.

"Stavo per fare un film anni fa intitolato Le pagine della nostra vita, che Ryan Gosling ha poi fatto, e stavo per farlo con Paul Newman. Avrei interpretato Noah nel flashback, e Paul Newman nella versione anziana".

Nel film uscito nel 2004, James Garner interpreta una versione più anziana di Gosling. E proprio quello sarebbe stato il ruolo di Paul Newman:"Paul ed io ne parlammo ed un giorno stavamo discutendo della cosa, lo guardo e gli dico 'Non posso fare questo film Paul' e lui 'Perché?'. Gli spiegai che 'tutti sanno che aspetto avevi a 30 anni. Tu hai gli occhi blu, io marroni. Eri già troppo famoso a 30 anni per rendere credibile il fatto che io possa interpretare la tua versione giovane, non funzionerebbe mai'. E lui concordò 'Sì, credo che tu abbia ragione'. Ci tirammo fuori dal progetto che venne poi realizzato una decina di anni dopo".



Diretto da Nick Cassavetes e scritto da Jeremy Levin e Jan Sardi, Le pagine della nostra vita è basato sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Racconta la storia di un uomo anziano che legge un racconto dal suo taccuino ad un compagno di una casa di cura in cui si trova, che narra la storia d'amore tra Noah Calhoun e Allie Hamilton. Si tratta di uno dei melodrammi contemporanei più famosi al mondo, che lanciò tra le star in ascesa di Hollywood i due protagonisti, Ryan Gosling e Rachel McAdams, che vissero una relazione anche fuori dal set, conclusasi nel 2007.



A febbraio 2019 Netflix UK decise di cambiare il finale de Le pagine della nostra vita, suscitando polemiche e critiche. Ryan Gosling ha ottenuto grande successo anche negli anni successivi, partecipando a diversi film di successo. Su Everyeye trovate la recensione di La La Land, nel quale ha recitato al fianco di Emma Stone.