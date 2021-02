George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme per la rom-com Ticket to Paradise

Dopo Money Monster e Ocean's Eleven (e Twelve), George Clooney e Julia Roberts condivideranno di nuovo lo schermo: questa volta si tratterà di una commedia romantica intitolata Ticket to Paradise.

Chi amava i coniugi Ocean non potrà non essere curioso nei confronti del nuovo progetto che riporterà insieme sullo schermo George Clooney e Julia Roberts.

Diretta da Ol Parker (Imagine Me & You, Mamma Mia! Here We Go Again) e scritta da Ted Melfi (Il Diritto di Contare, El Camino Christmas), e basata un'idea di Parker e Daniel Pipski, la pellicola che sarà prodotta e distribuita da Working Title e Universal Pictures vedrà i celebri attori nei panni dei genitori di una futura sposa. I due, ora divorziati, cercheranno di raggiungere a tutti i costi Bali per evitare che la figlia compia lo stesso errore che fecero loro 25 anni prima.

Ticket to Paradise sarà prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner, Deborah Balder Stone e Sarah Harvey. Le riprese del film dovrebbero iniziare proprio quest'anno, anche se non è ancora stata stabilita una data precisa.

Di recente, i due attori sono entrambi stati protagonisti di progetti molto chiacchierati come il film di Netflix The Midnight Sky per Clooney, o la serie tv Homecoming di Amazon Prime Video per la Roberts.