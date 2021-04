George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme: la data d'uscita di Ticket to Paradise!

Secondo quanto riportato da Variety, Universal Pictures ha svelato finalmente la data d'uscita di Ticket to Paraside, nuova commedia sentimentale che riunirà la coppia formata da George Clooney e Julia Roberts a cinque anni dall'ultima volta avvenuta in Money Monster - L'altra faccia del denaro; in precedenza i due erano apparsi in Ocean's Eleven.

Diretto da Ol Parker, già regista di pellicole fortunate al botteghino come Mamma mia! Ci risiamo, Marigold Hotel e Ritorno al Marigold Hotel, Ticket to Paradise uscirà nei cinema il 30 settembre 2022. Protagonista della storia è una coppia divorziata, composta appunto dai due divi e amici di vecchia data, che vuole impedire alla figlia di sposarsi. Il film è ambientato a Bali e segnerà la quarta collaborazione sul set di Clooney e Roberts, dopo Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e Money Monster - L'altra faccia del denaro, quest'ultimo risalente al 2016.

Parker si è occupato anche della sceneggiatura, co-firmandola insieme a Daniel Pipski. Le riprese si svolgeranno a Queensland, in Australia. Working Title, Smokehouse Pictures, Red Om Films sono le compagnie di produzione coinvolte. Tra i produttori troviamo Tim Bevan, Eric Fellner per Working Title, Sarah Harvey, Deborah Balderstone; Clooney e Grant Heslov per Smokehouse; la Roberts e Lisa Roberts Gillan e Marisa Yeres Gill per Red Om.

Proprio Clooney era tornato alla recitazione nel 2020 quattro anni dopo Money Monster - L'altra faccia del denaro con il film Netflix The Midnight Sky da lui anche diretto; la Roberts invece è assente dal cinema da circa tre anni, dal film Ben Is Beck, mentre sul piccolo schermo è stata protagonista della prima stagione di Homecoming per Amazon Prime.