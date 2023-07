George Clooney invidioso di Brad Pitt: la vera storia del casting di un film iconico

Brad Pitt oggi è una delle star più famose di Hollywood e nella storia del cinema. Il successo per l'attore arrivò nel 1991, quando a 28 anni recitò nel ruolo del ladro autostoppista J.D. in Thelma & Louise di Ridley Scott, al fianco di Geena Davis e Susan Sarandon. Un ruolo che inizialmente era previsto per George Clooney.

Brad Pitt non era la prima scelta di Ridley Scott che inizialmente aveva scelto William Baldwin per il ruolo. Tuttavia, a causa delle riprese attardate del film, Baldwin lasciò il ruolo e il regista scelse un secondo attore per la parte, che lasciò ancora il ruolo vacante.



In lizza per il film entrarono Mark Ruffalo, Grant Show e soprattutto George Clooney, molto vicino ad ottenere la parte di J.D.

Il provino di Brad Pitt fu decisivo perché Geena Davis fu colpita immediatamente dal carisma e dalla bellezza dell'attore, tanto da sbagliare parecchie volte le battute. Infatuata di Pitt, addirittura Geena Davis si dimenticò del provino con George Clooney.



Geena Davis anni dopo intraprese un viaggio aereo con Clooney e la star di E.R. le confessò di odiare il fatto che Brad Pitt ottenne quel ruolo.

Nel corso degli anni Brad Pitt e George Clooney strinsero una solida amicizia, consolidata da diverse collaborazioni sul grande schermo.



E voi avreste preferito George Clooney al posto di Brad Pitt nel film di Ridley Scott? Non perdetevi la nostra recensione di Thelma & Louise, cult anni '90 con Geena Davis e Susan Sarandon.