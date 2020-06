George Clooney, tutte le incredibili storie vere dietro il film La Tempesta Perfetta

Stasera torna in tv La Tempesta Perfetta, dramma del 2000 diretto da Wolfgang Petersen e con protagonisti George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly e Diane Lane.

Il film, che sarà in onda alle 21:30 su rete 4, è basato sulla vicenda realmente accaduta del peschereccio Andrea Gail, che viene ricostruita nel libro The Perfect Storm di Sebastian Junger edito nel 1997. La Andrea Gail era una nave da pesca commerciale di Panama City, Florida, che agiva a Marblehead, Massachusetts. Nel 1991 prese il mare e navigò fino a Gloucester, dove sbarcò il pescato e si rifornì di cibo, nafta e scorte per l'uscita successiva: quello fu il suo ultimo avvistamento, datato 28 ottobre 1991, poiché a 334 chilometri dalla costa a nord est di Sable Island venne registrata l'ultima posizione nota.

Ecco alcune storie vere legate al film di Wolfgang Petersen:

Il Legal Sea Foods, un ristorante con sede a Boston, acquistò la Lady Grace, la nave che nel film viene usata per ricreare la Andrea Gail. Per qualche tempo, a Gloucester, nel Massachusetts, è stato un memoriale galleggiante per i pescatori che hanno perso la vita in mare. In seguito fu venduto ad un'operazione di pesca commerciale, e alla fine fu distrutto in un incendio . La posizione e la disposizione attuali sono sconosciute.

. La posizione e la disposizione attuali sono sconosciute. Stando a quanto riferito da Petersen, leggenda vuole che all'inizio delle riprese un vecchio pescatore lo avvicinò sul set e gli disse: "Questo film dovete farlo bene". Sulla base dei pareri ricevuti negli anni da veri pescatori, Petersen è convinto di aver soddisfatto quella richiesta .

. La tempesta al centro del film si formò dai resti dell'uragano Grace tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 1991.

All'inizio del film, l'Andrea Gail viene mostrata mentre scarica un pescato insignificante, e ci viene detto che Billy Tyne sta "perdendo il suo tocco". In realtà, Tyne e il suo equipaggio tornarono dal loro ultimo viaggio con un pescato abbondante. Allo stesso modo, il rapporto tra Tyne e Linda Greenlaw è inventato: i due si conoscevano a malapena nella vita reale.

Ai membri della famiglia di Billy Tyne e Dale Murphy il film non è piaciuto. Nel 2000 hanno addirittura citato in giudizio Time Warner e le altre società di produzione presso il tribunale distrettuale federale in Florida.

