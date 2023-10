George Clooney incolpa Ben Affleck per il declino di Batman: 'I miei film sono così belli'

George Clooney e Ben Affleck hanno in comune il fatto di essere due amatissimi attori di Hollywood e di essere stati interpreti di uno dei personaggi dei fumetti più amati di tutti i tempi, seppur con alterne fortune. In un’intervista per il film Il Bar delle Grandi Speranze, l’attore di Three Kings ha preso in giro il collega a tal proposito.

Dopo avervi mostrato il trailer di The Boys in the Boat, film di prossima uscita diretto da George Clooney, torniamo a parlare della star di Hollywood per ricordare di quella volta in cui si prese gioco dell’amico e collega Ben Affleck, rispondendo in modo provocatorio e autoironico a una domanda a proposito delle collaborazioni tra i due.

Nel 2021, Clooney diresse il film Il Bar delle Grandi Speranze, con protagonista il marito di Jennifer Lopez e, a una precisa domanda sul perché fossero passati tanti anni dall’ultimo lavoro portato in scena insieme dai due, il protagonista di Dal Tramonto all’Alba ha scherzato sulla sua performance come Cavaliere Oscuro.

Queste le parole dell’attore, ironiche e autoironiche, a Variety: “Ben Affleck ha distrutto il franchise di Batman che io avevo reso così solido”.

I due attori hanno ripreso entrambi il proprio ruolo nei panni di Batman nel film uscito la scorsa estate e dedicato a un altro grande eroe della DC Comics, Flash.

In attesa di poter vedere l’ultimo film di George Clooney, vi lasciamo alle cifre guadagnate da George Clooney per la saga di Ocean’s Eleven.