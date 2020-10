George Clooney tra Gravity e Revenant nel trailer del nuovo film Netflix The Midnight Sky!

Dopo il teaser trailer di ieri, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Midnight Sky, nuovo film prodotto, diretto e interpretato dalla superstar George Clooney.

Si tratta del primo ruolo cinematografico davanti alla macchina da presa per la superstar dal 2016, quando recitò in Money Monster di Jodie Foster. Questa storia post-apocalittica segue Augustine (Clooney), uno scienziato solitario nell'Artico, mentre deve trovare un modo per impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi compagni astronauti di tornare sulla Terra, dato che sul nostro pianeta ha avuto luogo una misteriosa catastrofe globale.

Nel cast ci sono anche David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone. “La malattia dell'odio e gli elementi che ne derivano, le battaglie e le guerre, questi sono gli elementi del film" ha dichiarato Clooney a Vanity Fair. "Ma volevo che fosse anche un'opera sulla redenzione, in un certo senso. Volevo che ci fosse un po' di speranza in una storia piuttosto desolante che racconta la fine dell'umanità."

Ricordiamo che l'ultima prova da regista di George Clooney risale al 2017 con Suburbicon, thriller con protagonisti Matt Damon, Oscar Isaac e Julianne Moore ereditato dai fratelli Joel e Ethan Coen, autori della sceneggiatura.

Le riprese di The Midnight Sky sono terminate a febbraio prima della pandemia e il film, come ci segnala la splendida locandina che trovate in basso, arriverà su Netflix il 23 dicembre prossimo.