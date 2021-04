George Clooney sta girando un film con Ben Affleck ma ferma i passanti per fare selfie

A poche settimane dall'uscita su Netflix del suo nuovo film The Midnight Sky, prodotto diretto e interpretato, George Clooney è tornato a lavoro con The Tender Bar, che avrà per protagonista Ben Affleck.

A quanto pare le riprese sono iniziate in queste ore, dato che di recente l'attore ha scattato una foto con un ufficiale del dipartimento di polizia di Ashby, Massachusetts. Potete guardare l'immagine nel post in basso.

The Tender Bar sarà l'ottavo lungometraggio diretto da George Clooney, un adattamento dell'omonimo libro di memorie del 2005 di J. R. Moehringer. La storia è incentrata su un ragazzo in cerca di un sostituto per suo padre, scomparso poco dopo la sua nascita. Nel suo coming-of-age, stringerà un legame profondo con suo zio e con i clienti di un bar locale.

Il progetto è nato inizialmente nel 2013 per la Sony Pictures, con Ted Melfi scelto in qualità di sceneggiatore e regista. Amazon Studios ha ottenuto i diritti della produzione nel luglio 2020, e subito dopo George Clooney ha avviato i negoziati per dirigere il film da una sceneggiatura di William Monahan. Clooney sarà anche il produttore del film, con Ben Affleck che interpreterà lo zio del protagonista. Tye Sheridan e Lily Rabe saranno i personaggi principali, protagonisti, mentre il resto del cast è composto da Christopher Lloyd, Sondra James, Max Martini, Michael Braun, Matthew Delamater, Max Casella, Rhenzy Feliz, Ivan Leung, Briana Middleton e Daniel Ranieri.