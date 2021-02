George Clooney, la sua fondazione interviene sul processo all'oppositore di Putin

La Clooney Foundation for Justice, fondata da George Clooney e sua moglie, Amal Alamuddin, è intervenuta sull'imminente processo per diffamazione contro il dissidente russo Aleksey Navalny. Il leader dell'opposizione e fervente critico del presidente Vladimir Putin, è stato condannato in questi giorni a due anni di carcere.

La condanna a Navalny è stata inflitta dopo la violazione della libertà sulla parola in un caso separato. Il suo processo con l'accusa di diffamazione di un veterano della Seconda Guerra Mondiale inizierà venerdì, posticipato lo scorso 20 gennaio in quanto Navalny si trovava in quarantena dopo esser tornato in Russia dalla Germania.

L'oppositore è stato incarcerato appena sbarcato in territorio russo.



Il comitato investigativo, che indaga sui crimini più gravi in Russia, ha accusato Navalny di 'screditare l'onore e la dignità' del veterano dopo aver descritto lui e altri che sono apparsi in un video pro-Cremlino come la 'vergogna del Paese' e 'traditori' in un tweet dello scorso giugno.

"Il nostro team di TrialWatch monitorerà tutti gli ulteriori procedimenti contro Navalny e riferiremo sulla loro compatibilità con il diritto internazionale, compreso il diritto ad un processo equo e il diritto di libertà d'espressione" ha dichiarato la Fondazione di Clooney in un comunicato.

Navalny gode di ampio sostegno pubblico in Russia, come evidenziato dalle massicce proteste di piazza per la sua condanna, in cui centinaia di persone sono state arrestate. Le autorità russe hanno anche messo agli arresti domiciliari diversi alleati dei dissidenti. Lo scorso anno Navalny scampò alla morte dopo un tentativo di avvelenamento con gas nervino sovietico dell'era della Guerra Fredda. Navalny trascorse quasi cinque mesi in Germania per cercare di riprendersi prima di tornare in Russia.



