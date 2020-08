George Clooney su Elisabetta Canalis: 'È stata la donna che mi ha fatto ridere di più'

La vita sentimentale di George Clooney è sempre stata piuttosto movimentata: la star di Ocean's Eleven ha avuto più di una compagna famosa, tra cui l'ultima moglie Amal Alamuddin da cui ha avuto anche due figli, i gemelli Ella ed Alexander.

Come molti di voi ricorderanno, nel cuore di George c'è stato spazio per un certo periodo anche per una bellezza italiana che, in quanto a situazioni sentimentali, non ha mai mancato di occupare sempre un posto di rilievo nel gossip nostrano: parliamo, ovviamente, di Elisabetta Canalis.

La bella showgirl è stata infatti fidanzata con la star hollywoodiana dal 2009 al 2011: nonostante la loro relazione sia finita un bel po' di tempo fa, dunque, Clooney sembra aver serbato di lei un ottimo ricordo, come dimostrano le parole dedicatele in una recente intervista.

Interpellato sulla sua ex-compagna, infatti, l'ex-star di E.R. si è lasciata andare a una rivelazione: "Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita". Non una grande sorpresa, d'altronde: la simpatia e il carattere di Elisabetta Canalis sono cosa nota a chi la segue sin dai suoi esordi come velina, per cui era prevedibile che avesse lasciato un ottimo ricordo di sé anche ad uno degli uomini più importanti della sua vita. Questioni di cuore a parte, comunque, recentemente George Clooney si è espresso sull'omicidio di George Floyd.