George Clooney duro: 'Dobbiamo solo mettere una mascherina, ma non troviamo un accordo'

Nonostante l'arrivo del vaccino contro il COVID, George Clooney non riesce a guardare con ottimismo alla situazione globale: l'attore ha infatti ammesso di esser stato colpito in negativo dalla reazione di buona parte della popolazione statunitense e non solo all'emergenza.

"Io sono nato e cresciuto negli Usa. La generazione prima della mia, la cosiddetta Grande Generazione ha avuto migliaia di vittime. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è metterci una mascherina e non riusciamo neanche a metterci d'accordo, quindi non siamo più la Grande Generazione di una volta. Penso sia stata una cosa fomentata da espedienti politici: ad esempio, si dà la colpa ai profughi per qualsiasi cosa, dal punto di vista dell'economia si fomenta l'idea che ci sono degli untori" è stato il pensiero espresso da Clooney durante il suo intervento a Che Tempo Che Fa.

L'attore ha anche espresso il suo parere sulla fine del mandato di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti: "Lo conoscevo da quando era solo Donald Trump, avevo anche il suo numero di telefono, era un tipaccio alla ricerca di ragazze con cui divertirsi. Non credo gli piaccia molto l'idea di passare da Presidente a cacciatore di ragazze, pare che non se ne voglia andare. Ci sono buone notizie però: è la presidenza che ti guida, non tu che guidi la presidenza. C'è un nuovo capitolo da scrivere della storia del nostro Paese".

Clooney, comunque, non è l'unica star di Hollywood ad avere qualche problema con l'atteggiamento delle persone nei confronti della pandemia: recentemente, ad esempio, abbiamo assistito allo sfogo di un infuriato Tom Cruise sul set di Mission: Impossible.