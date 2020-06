George Clooney vicino al divorzio da Amal Alamuddin, verità o fake news?

George Clooney e Amal Alamuddin sono convolati a nozze nel settembre 2014, ma dopo quasi sei anni di matrimonio sembrerebbe che la coppia stia affrontando un periodo di crisi durissimo, almeno secondo quanto riportato da diverse agenzie scandalistiche in queste ultime ore. Ma quanto c'è di vero in queste indiscrezioni?

Sono diversi i report che indicano come i due coniugi stiano da tempo frequentando già altre persone rispettivamente, o di come spesso venga riportata la dicitura "Separati in casa" in merito alla condizione del loro rapporto coniugale. Negli ultimi anni si sono accavallate varie fake news sulla imminente fine della loro relazione e a quanto pare anche queste ultime indiscrezioni circa la loro instabilità affettiva sarebbero semplicemente false.

La relazione procederebbe a gonfie vele senza alcuna crisi superata o all'orizzonte per entrambi. Si tratta solo delle ennesime dicerie che il web sfrutta quando non si hanno più argomenti nel proprio repertorio. Non solo, anche i due diretti interessati sono intervenuti personalmente sulla vicenda, ingigantita in maniera incontrollata, per smentire tutto e definire una volta per tutto queste voci chiaramente "senza senso".

L'ultima apparizione di George Clooney al cinema risale al 2016, con la sua prova attoriale in Money Monster diretto da Jodie Foster, mentre il suo ultimo film da regista, Suburbicon, risale al 2017. Clooney è attualmente al lavoro sulla post-produzione del suo prossimo film da regista, The Midnight Sky, in cui figurerà anche come protagonista insieme a Felicity Jones e Kyle Chandler. Lo scorso maggio Clooney ha festeggiato 59 anni e noi lo abbiamo celebrato con le sue migliori interpretazioni.