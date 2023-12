George Clooney ha diretto il suo nuovo film... Dal letto! Colpa del COVID

The Boys in the Boat è il nuovo film di George Clooney, ma sembra che il regista abbia avuto qualche piccolo problema durante la realizzazione della pellicola.

Durante il periodo Covid il mondo lavorativo si è dovuto spesso ri-organizzare per convivere con il virus, e sembra che la star di Hollywood si sia dovuta adattare egualmente durante la realizzazione del suo ultimo film. Durante le riprese di The Boys in The Boat, George Clooney ha contratto il Covid ed ha diretto una parte del film dal suo letto, tramite Ipad e con l’aiuto del suo produttore Grant Heslov.

“Ero molto malato. Era la prima volta che prendevo il Covid. Ho dovuto usare un iPad direttamente dalla mia camera da letto. Grant era seduto alla telecamera e alzava l'iPad verso Cal (Callum Turner) e io dicevo: 'Ah, vai veloce', e poi rantolavo "Più veloce", qualunque cosa fosse. Abbiamo dovuto farlo solo per una settimana". Ha dichiarato l’attore a People.

Callum Turner, attore protagonista in The Boys in the Boat, è riuscito fortunatamente ad evitare il virus:

“Sì, tutti, uno dopo l'altro, hanno preso il virus. Solo io e Grant non l'abbiamo preso per qualche motivo. È stato divertente. George con il suo iPad che dirigeva in vestaglia da qualche parte.”

Alla fine, il film è stato comunque realizzato nonostante le difficoltà, e arriverà nelle sale americane il 17 Dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer di The Boys in the boat diretto da George Clooney.