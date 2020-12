George Clooney confessa: 'Schwarzenegger fu pagato più di me per Batman & Robin'

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film The Midnight Sky, George Clooney ha ricordato i bei tempi di Batman & Robin, concentrandosi anche sulla collaborazione con Arnold Schwarzenegger

Dopo aver svelato di non aver mai recitato con il collega, Clooney si è anche concentrato sull'aspetto economico della produzione rivelando che Schwarzenegger fu pagato più di lui.

"Bisogna ricordarsi che all'epoca ero solo un attore emergente che cercava di lavorare. Non ero il tipo che poteva dare il via libera a un film. Hanno pagato ad Arnold $25 milioni per partecipare, a me ne hanno tipo uno."

Accidenti, $25 milioni di dollari per essere blu e dire a Batman di andare a congelarsi all'inferno sembra un grande affare: e poi dicono che il crimine non paga. Scherzi a parte, come giustamente fa notare Clooney all'epoca i due attori avevano delle carriere a dir poco differenti: Arnold Schwarzenegger era l'attrazione principale di Batman & Robin, film che arrivava dopo i suoi iconici ruoli degli anni '90 come Last Action Hero, True Lies e Junior.

Il franchise della Warner Bros era in una situazione difficile dopo l'uscita di scena di Val Kilmer per Batman Forever, quindi Joel Schumacher, gli altri registi e lo studio decisero di puntare tutto su di lui, coinvolgendo anche Uma Thurman che veniva dal successo di Pulp Fiction.

