George Clooney confessa: 'Insegno cose terribili ai miei figli, Amal si arrabbia'

A George Clooney non sembra dispiacere poi così tanto la quarantena: la star di Ocean's Eleven ama trascorrere del tempo in casa occupandosi delle faccende domestiche e dell'educazione dei figli... Nonostante su quest'ultimo punto la povera Amal potrebbe avere qualcosa da ridire, almeno stando a quanto raccontato dall'attore!

Clooney ha infatti ammesso candidamente di divertirsi ad insegnare cose terribili ai suoi figli, a suo dire cresciuti intelligenti e ben istruiti principalmente grazie all'impegno di sua moglie prontamente vanificato dagli interventi dell'attore.

"Sono palesemente i figli di mia moglie. Sono tre e parlano fluentemente italiano, sono davvero avanti. La mia missione è cercare di farli venire un po' più stupidi e magari mettergli nella testa un po' di skill da attore. Gli insegno cose terribili. Quando sento le urla di mia moglie so di aver avuto successo. Gli insegno a mettere la Nutella nell'ombelico, poi andare di sopra, toglierla da lì e mangiarla" ha spiegato divertito Clooney.

Il nostro, comunque, non si occupa solo di far danni: "Cambio un sacco di pannolini, lavo i piatti e faccio il bucato ogni giorno" ha precisato l'attore. A proposito di educazione, intanto: pare che i pargoli di casa Clooney abbiano imparato ad utilizzare l'italiano per insultare i genitori senza essere capiti!