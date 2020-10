George Clooney confessa: 'Batman e Robin mi ha quasi rovinato!'

Nel corso di una recente intervista promozionale George Clooney, che si prepara a tornare come interprete e regista del nuovo film Netflix The Midnight Sky, ha parlato del lascito di Batman & Robin.

Il film di Joel Schumacher uscito nel 1997 vide la superstar recitare al fianco di Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, Chris O'Donnell e Uma Thurman, ma non riuscì a replicare i successi di Batman e Batman Returns, i precedenti film sull'Uomo Pipistrello diretti da Tim Burton.

L'opera venne stroncata da critica e pubblico e in una recente intervista con The Sun, George Clooney ha confessato che stava per stroncare anche la sua carriera! A quanto pare infatti l'attore ha avuto grosse difficoltà a trovare nuovi lavori ad Hollywood dato non veniva preso sul serio, e iniziò a sentirsi responsabile per la pessima performance del film.

La fortuna tornò con nel 1998 con Out of Sight di Steven Soderbergh, arrivato con un tempismo perfetto:

"Steven stava uscendo da un paio di flop e io stavo uscendo da Batman e Robin, entrambi avevamo bisogno di un successo", ha spiegato Clooney. "Le nostre spalle erano contro il muro, in un certo senso. Stavo ancora facendo ER in quel momento e c'erano sempre queste conversazioni sulla possibilità di passare dalla televisione al cinema. Batman e Robin fu un grosso problema perché stavo per perdere quella possibilità. Dopo Batman e Robin ho capito che sarei stato ritenuto responsabile per il film, non solo per la performance. E così abbiamo aspettato, e quando ho trovato Out of Sight dovetti convincere Steven a dirigerlo. Se ne voleva andare perché pensava che non ero un attore da cinema".