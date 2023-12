George Clooney ha chiuso con Batman: 'Tutta la droga del mondo non basta'

The Flash è stato senza alcun dubbio una delusione per i fan della DC nonostante i tanti richiami nostalgici di cui il film è stato infarcito sfruttando l’espediente del multiverso. George Clooney, che ha recitato in un cameo per il film di Andy Muschietti, ha ribadito di non voler più tornare in alcun modo nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Dopo aver riportato la delusione di Nicolas Cage a proposito del suo cameo in The Flash, torniamo a parlare del film con Ezra Miller protagonista per condividere le parole, più che mai chiare, di George Clooney a proposito della possibilità che torni ancora una volta nei panni di Batman dopo essere stato l’eroe del discusso film di Joel Schumacher, Batman & Robin.

Parlando con Entertainment Tonight, l’attore ha chiarito le sue parole precedenti, relative al fatto che la sua apparizione per The Flash sia stato qualcosa che non si ripeterà e si è detto certo che non tornerà a indossare la maschera con le orecchie da pipistrello: “Tutta la droga del mondo non basta”.

Parole eloquenti di un attore evidentemente scottato dalle sue due deludenti rappresentazioni dell’eroe DC in due film tutt’altro che indimenticabili, almeno in senso positivo.

La fine del DCEU in favore del nuovo DCU di James Gunn, tra le altre cose, rende ancora più improbabile un sequel di The Flash che possa portare Clooney a tornare indietro sulle proprie parole, riducendo quindi davvero al lumicino la possibilità che l’attore torni, in qualche modo, a recitare il ruolo del supereroe di Gotham.

In attesa di capire come verrà strutturato il nuovo universo cinematografico della casa dei fumetti e di conoscere il destino dei tanti eroi già rappresentati in prodotti per le sale e per la tv, vi lasciamo alla recensione di The Flash.