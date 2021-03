George Clooney chiede a Londra di restituire i marmi del Partenone: 'Sono di Atene'

Dopo aver già manifestato il suo interesse sull'argomento, George Clooney è tornato alla carica sui marmi del Partenone, scrivendo una lettera aperta rivolta al governo di Londra e nella quale chiede la restituzione dei suddetti marmi al loro legittimo proprietario, la città di Atene. Un atteggiamento che ricorda il film Monuments Men di Clooney.

Nella lettera scritta dall'attore Premio Oscar possiamo leggere: "Ci sono molti oggetti di valore storico che dovrebbero essere restituiti ai loro legittimi proprietari. Nessuno è così importante come i marmi del Partenone", ha scritto il protagonista di Monuments Men e Ocean's Eleven a Janet Suzman, la presidente del British Committee for the Reunification of the Parthenon Sculptures.

I pezzi in questione sarebbero fregi e metope asportati due secoli fa dall'Acropoli da Thomas Bruce, il settimo conte di Elgin e dall'ambasciatore britannico presso l'Impero Ottomano, che li vendette nel 1816 al British Museum per 35 mila sterline d'oro dell'epoca. Da allora le sculture sono di casa in una galleria del museo dove vengono solitamente identificati come "Marmi Elgin". Non è la prima volta che Clooney scende in campo per questa causa: l'aveva già fatto nel 2015 proprio immediatamente dopo l'uscita in sala del suo film, Monuments Men, dalla tematica affine e all'epoca la moglie dell'attore, Amal Alamuddin Clooney, lavorava come consulente legale dal governo greco per ottenere la restituzione dei marmi.

Qualsiasi tentativo di portare la questione in tribunale è stata respinta dal governo greco, che ha invece preferito battere il territorio della diplomazia proponendo un'intercessione dell'Unesco. Tuttavia, l'Unesco ha respinto tale proposta.