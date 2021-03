George Clooney al British Museum: 'Restituite i marmi del Partenone ad Atene'

George Clooney non ha mai nascosto il suo interesse per il patrimonio artistico europeo: la star di Ocean's Eleven si è più volte esposta per cause riguardanti tesori e beni culturali, come dimostra anche l'aver voluto trattare una tematica molto vicina a questioni del genere con il suo Monuments Men nel 2014.

Proprio all'epoca dell'uscita del suo film Clooney chiese pubblicamente al British Museum di Londra di restituire alla Grecia i marmi del Partenone attualmente presenti nella collezione del celebre museo inglese: argomento, quest'ultimo, che l'attore è tornato a toccare con delle nuove dichiarazioni.

"Ci sono molti oggetti di valore storico che devono essere restituiti ai loro legittimi proprietari, ma nessuno di questi è importante quanto i marmi del Partenone. Le sculture del Partenone devono essere restituite al loro proprietario originale" ha scritto Clooney a Janet Suzman, presidente del British Committee for the Reunification of the Parthenon Sculptures.

I marmi, ricordiamo, furono venduti alla Corona Britannica nel 1816: da allora la Grecia continua a chiederne senza risultati la restituzione, avendo anche progettato uno spazio apposito nel Museo dell'Acropoli di Atene inaugurato nel 2009. Vedremo, a questo punto, se le parole di Clooney sortiranno l'effetto sperato. Proprio il nostro George, intanto, si è recentemente detto fiducioso sul futuro del cinema dopo la pandemia.