George Clooney e Brad Pitti a lavoro sul sequel di Ocean's 13, ma senza Steven Soderbergh

La saga di Ocean's passerà per un prequel con Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni dei genitori dei protagonisti Danny e Debbie Ocean, ma a quanto pare il sequel di Ocean's 13 esiste davvero.

In un nuovo rapporto pubblicato da The Playlist, infatti, viene rivelato che George Clooney ha scritto la sceneggiatura di Ocean's 14, allo scopo di riunire la banda per un'ultima rapina: tuttavia, il regista della trilogia originale Steven Soderbergh non ci sarà, con il sito che ha rivelato che l'autore non ha neppure voluto leggere il copione per non farsi tentare. Stando alle fonti di The Playlist, non c'è alcuna acrimonia tra Soderbergh e Clooney, e anzi il regista avrebbe dato la sua completa benedizione al progetto, al quale però non prenderà parte in alcun modo.

"George Clooney e il socio di produzione Grant Heslov hanno contattato Soderbergh qualche tempo fa, per vedere se fosse interessato, ma le informazioni in nostro possesso suggeriscono che non il regista non ha nemmeno voluto leggere una sceneggiatura" si legge sul sito. "Lo ha fatto educatamente e in amicizia, per tenersi fuori dalla mischia." Ricordiamo che Soderbergh, regista della trilogia originale di Ocean's, nel 2018 tornò come produttore di Ocean's 8, sequel spin-off incentrato sulla sorella di Danny Ocean, Debbie (interpretata da Sandra Bullock).

In attesa di ulteriori aggiornamenti, recuperate la prima foto ufficiale di Wolfs, nuovo film Apple TV+ con protagonisti George Clooney e Brad Pitt in arrivo il 20 settembre 2024.