George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon di nuovo insieme per Ocean's 14?

Stando ad una nuova clamorosa indiscrezione pubblicata dal Sun, Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon riuniranno la banda creata da Steven Soderbergh per realizzare un nuovo film della saga di Ocean a quindici anni dall'uscita dell'ultimo capitolo.

Il famoso quotidiano britannico riporta le dichiarazioni di una fonte anonima vicina al progetto, secondo la quale: "Finalmente è stato trovato il team giusto per il film, hanno un'idea per renderlo di nuovo un enorme successo, e le star principali della saga sono convinte che sarebbe divertente rivisitare quei personaggi e quel mondo. Il franchise è estremamente popolare e la nuova trama è davvero brillante, al punto che ha offerto un'opportunità troppo buona per lasciarsela sfuggire."

Il primo film della saga di Ocean, Ocean s Eleven di Steven Soderbergh, è uscito nel 2001 ed è diventato immediatamente popolare nel genere dei film di rapina. Un sequel, Ocean's Twelve, anch'esso diretto da Soderbergh, è stato rilasciato nel 2004, mentre un terzo capitolo, Ocean's Thirteen, sarebbe arrivato nel 2007. Più recentemente, la saga si è arricchita con lo spin-off Ocean's 8, mentre a maggio 2022 è stato annunciato un nuovo film di Ocean con protagonista Margot Robbie, e che dovrebbe includere nel cast anche Ryan Gosling.

Al momento non ci sono conferme ufficiali in merito ad un quarto episodio di Ocean con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, dunque rimanete sintonizzati per eventuali sviluppi e aggiornamenti.