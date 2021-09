George Clooney e Brad Pitt nel cast del nuovo film di Jon Watts: che fine fa Fantastici 4?

A pochi giorni dalla prima foto di The Tender Bar, nuovo film da regista che lo ha portato a riunirsi con Ben Affleck, è stato annunciato oggi che George Clooney tornerà a recitare con Brad Pitt nel nuovo film diretto da Jon Watts.

In un primo momento alcuni fan hanno immediatamente e incoerentemente pensato a qualcosa di legato alla Marvel, considerato che qualche tempo fa era stato annunciato che Jon Watts dirigerà il reboot dei Fantastici 4, ma chiaramente non è così: l'Hollywood Reporter infatti scrive che il film, che riunirà i due protagonisti della saga di Ocean's Eleven, sarà un thriller originale scritto e diretto da Watts, un nuovo progetto per i cui diritti i principali studi cinematografici di Hollywood si stanno già dando battaglia.

Tuttavia, i fan Marvel adesso sono ancora più confusi: che fine farà il reboot di Fantastici Quattro, ora che Jon Watts, a quanto pare, si concentrerà sul film di Clooney e Pitt dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home? Del resto l'Hollywood Reporter precisa che questo misterioso progetto thriller potrebbe rappresentare il più alto cachet della carriera di Jon Watts, e dato che al momento Fantastic Four non ha ancora fissato una data di uscita precisa - e si ritiene che lo studio sia ancora relativamente all'inizio dello sviluppo del film, con uno sceneggiatore ancora da annunciare - è altamente probabile che il regista si dedicherà prima a questo progetto. L'appartenenza al thriller del resto fa pensare immediatamente anche a tempistiche di produzione relativamente più brevi (rispetto ad un blockbuster Marvel) e se le riprese del film di George Clooney e Brad Pitt dovessero iniziare entro la fine di quest'anno, è del tutto plausibile che il regista possa iniziare a dedicarsi a Fantastic Four nella seconda metà del 2022, così che il film possa essere pronto per il 2023 o il 2024.

Del resto i Marvel Studios hanno appena annunciato quattro date d'uscita per il 2024, e a questo punto pare altamente probabile che il reboot dei Fantastic Four stia puntando verso quella meta. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti che arriveranno sicuramente nei prossimi mesi.