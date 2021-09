George Clooney e Brad Pitt, Apple Studios ottiene i diritti per il thriller di Jon Watts

Apple Studios ha ottenuto i diritti del nuovo thriller, ancora senza titolo, con protagonisti i premi Oscar George Clooney e Brad Pitt. Il regista Jon Watts scriverà e dirigerà il film, secondo una fonte riportata da The Wrap. Pitt e Clooney hanno già recitato insieme in passato nel blockbuster di successo Ocean's Eleven.

Inoltre la coppia è stata protagonista a teatro della pièce 8, scritta da Dustin Lance Black sulla battaglia per combattere il divieto alle nozze gay in California.

Jon Watts ha diretto recentemente la trilogia di Spider-Man per il Marvel Cinematic Universe, con l'ultimo capitolo, Spider-Man: No Way Home, in arrivo nelle sale a dicembre. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia del nuovo thriller con Brad Pitt e George Clooney. Ora sappiamo che il progetto farà parte del pacchetto di Apple.



Secondo le prime indiscrezioni il thriller racconterà la storia di due faccendieri solitari ai quali viene assegnato lo stesso lavoro.

Al progetto parteciperanno anche la Smokehouse Pictures di Clooney e la Plan B Entertainment di Pitt; i due fungeranno quindi anche da produttori del film.

L'ultimo progetto di George Clooney risale allo scorso anno, il film Midnight Sky. Per Brad Pitt si prospetta un 2022 davvero ricco di progetti.

La star di Seven reciterà in Bullet Train, The Lost City of D e Babylon mentre parteciperà in qualità di produttore a Blonde e She Said.



Scoprite i 5 film di George Clooney che tutti dovrebbero vedere.