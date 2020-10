George Clooney e Bob Dylan insieme per Calico Joe, tratto dal romanzo di John Grisham

L'attore e regista George Clooney unirà le forze a Bob Dylan e Grant Heslov per realizzare l'adattamento di Calico Joe, celebre romanzo sul baseball scritto da John Grisham.

Clooney e Heslov produrranno sotto il loro banner Smokehouse Pictures insieme alla Grey Water Park Productions di Bob Dylan.

Calico Joe è ambientato nel 1973 e racconta di un fenomenale giocatore di baseball esordiente che durante una partita ha un incontro fatale con il padre di uno dei suoi giovani fan. Il finanziamento per lo sviluppo della sceneggiatura proviene da ZQ Entertainment, la neonata società lanciata dal produttore Ara Keshishian (Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile) che fa parte di un fondo di finanziamento e sviluppo multimilionario gestito da Petr Jakl. Il fondo si concentrerà sullo sviluppo di prodotti cinematografici e televisivi di fascia alta, con l'obiettivo di realizzare 15 progetti all'anno.

Jakl, Keshishian e Barab sono i produttori esecutivi di Calico Joe. Ricordiamo che Smokehouse ha prodotto il prossimo film di Netflix The Midnight Sky, che Clooney ha anche diretto, scritto e interpretato e che arriverà sulla piattaforma nel mese di dicembre. Tra i crediti della rinomata casa di produzione anche la serie tv Catch-22, e i film Suburbicon, Argo, The Ides Of March, The Monuments Men, Good Night and Good Luck.

