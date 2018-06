George Clooney: Batman & Robin è il film che mi ha cambiato la carriera

George Clooney ha affermato che fra tutti i suoi film, Batman & Robin è quello che ha avuto un maggior impatto sulla sua carriera. Prima del successo con E.R. - Medici in prima linea, Clooney aveva già accumulato qualche ruolo al cinema e in tv. La fama ottenuta grazie al medical drama gli aprì le porte del grande cinema.

Arrivarono i ruoli in Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez, Un giorno...per caso di Michael Hoffman e il nefasto Batman & Robin, diretto da Joel Schumacher.

Clooney ereditò il ruolo da Val Kilmer, che interpretò il personaggio in Batman Forever. L'enorme successo commerciale di quest'ultimo film, spinse lo studio a produrre un nuovo capitolo, puntando molto tenacemente sul merchandising. Il risultato finale è sotto gli occhi e sulla bocca di tutti da ormai vent'anni: un incubo sgargiante, pieno di effetti visivi appariscenti e di una sceneggiatura decisamente fiacca. Considerato ancora come uno dei peggiori cinecomic di sempre, Batman & Robin bloccò il franchise legato all'Uomo Pipistrello fino all'avvento di Christopher Nolan.

George Clooney (così come il resto del cast) non ha mai nascosto il suo imbarazzo per il risultato finale, spesso scherzando sul film nelle interviste, offrendo persino dei rimborsi agli spettatori. Nella recente chiacchierata con The Hollywood Reporter, la star ha attribuito al film di Schumacher la palma del titolo che ha avuto il maggio impatto nella sua carriera:"Ti assicuro, non scherzo. Batman & Robin. Fino a quel momento ero solo un attore che cercava di trovare lavoro. Dopo il fallimento creativo totale di quel film ho compreso di dover avere il controllo sui lavori che facevo e non avere la sola preoccupazione di ottenere la parte. I miei tre film successivi sono stati Out of Sight, Three Kings e Fratello, dove sei?".

Batman & Robin, uscito nel 1997, è il sequel di Batman Forever (1995), e vede per la prima volta George Clooney nei panni di Bruce Wayne/Batman, affiancato da Chris O'Donnell in quelli di Robin e Alicia Silverstone nelle vesti di Batgirl, nella lotta contro i villain Poison Ivy (Uma Thurman) e Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger).