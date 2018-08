George Clooney è l'attore più pagato del 2018, seguono Dwayne Johnson e Robert Downey Jr

Forbes ha reso nota la lista degli attori più pagati del 2018 che incorona George Clooney con 239 milioni di dollari. L'attore, però, ha raggiunto questa cifra stellare anche grazie alla vendita della sua società Casamigos Tequila, fondata nel 2013.

Al secondo posto troviamo nuovamente la action star Dwayne "The Rock" Johnson, il quale ha portato a casa 124 milioni di dollari grazie alle sue partecipazioni in blockbuster come Jumanji - Benvenuti nella giungla e Rampage - Furia Animale.

Oltre a due attori di Bollywood e la star cinese Jackie Chan, la top 10 comprende anche i membri degli Avengers Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Chris Evans, seguendo il trend che ha portato Scarlett Johansson, altro membro dei Vendicatori del MCU, in cima alla classifica delle donne più pagate di Hollywood.

L'insieme dei guadagni dei dieci attori raggiunge l'esorbitante cifra di 748.5 milioni di dollari, somma di gran lunga superiore al totale della lista delle attrici, che si attesta sui 186 milioni. Ecco la lista completa: