George Clooney si assume le sue colpe per Batman & Robin: 'Ero terribile in quel film'

Persino lo sceneggiatore di Batman & Robin si è scusato per aver scritto Batman & Robin: non rimane più nessuno a difendere il film ed è forse ora che tutti guardino al film come ad un divertente scivolone, come sembra fare George Clooney.

L'attore ha più volte ammesso di aver commesso un errore madornale ad accettare il ruolo, rivelando che in quel momento gli sembrava la mossa più saggia per la sua carriera ma subito dopo gli sembrò di aver rovinato per sempre la saga di Batman. Non si tira indietro però quando c'è da assumersi la colpa, come dichiara in un'intervista per GQ:

"L'unico modo in cui puoi parlare di certe cose in modo onesto è includere te stesso e le tue carenze in quelle cose. Ad esempio, quando dico che Batman & Robin è un film terribile, dico sempre 'Ero io ad essere terribile'".

Prosegue ammettendo di aver avuto un grande ruolo nel fallimento del progetto, in quanto protagonista, ma neanche lui può difendere certe scelte a livello di sceneggiatura o di regia: "Avendo chiarito di aver fatto schifo, posso anche dire che nessuno degli altri elementi ha funzionato".

Il riferimento è anche alle numerose battute relative a Mr. Freeze e a momenti di certo non molto ispirati, come quello in cui Batman scivola sulla coda di un dinosauro congelato in stile Fred Flinstones, o quello in cui Batman e Robin partecipano ad un'asta per Poison Ivy e l'Uomo Pipistrello esibisce la sua carta di credito griffata, per non parlare delle pantofole di Freeze a forma di orsetti polari... sì, questo film è un capolavoro e merita un rewatch all'istante.

La carriera di Clooney subì un brutto colpo, tanto che l'attore sconsigliò a Ben Affleck di interpretare il supereroe quando giunse il suo momento, ma alla fine tutto si risolse per il meglio.