George Clooney apre a un nuovo Ocean: 'Ci sono delle idee'

Potrebbe esserci un nuovo Ocean's: è George Clooney a rivelare questa possibilità in una nuova intervista con Uproxx per la promozione del suo ultimo film come regista, The Boys and the Boat, che ha diretto in parte dalla camera da letto a causa del COVID

"Abbiamo un'ottima sceneggiatura per un altro Ocean's al momento, quindi potremmo finire per farne un altro. È davvero una bella sceneggiatura" ha dichiarato l'attore. Ma non sarebbe un semplice sequel: infatti Clooney è restio a chiamarlo Ocean's Fourteen: "L'idea è tipo "Going In Style", un riferimento al film del 1979 scritto e diretto da Martin Brest con protagonisti George Burns, Art Carney e Lee Strasberg.

Non si sa se Steven Soderbergh, che ha diretto George Clooney in Ocean's Eleven, Twelve e Thirteen e ha fondato una casa di produzione con l'attore (la Section Eight Production, che ha chiuso nel 2006), farà nuovamente squadra con Clooney in questa nuova avventura. A partire da Ocean's Thirteen, i due sono stati sul punto di fare diversi progetti insieme, tra cui The Man From U.N.C.L.E, che doveva essere l'ultimo film di Soderbergh prima di ritirarsi. Soderbergh e Clooney erano sul punto di collaborare nuovamente nel 2021, per il crime drama No Sudden Move: Clooney avrebbe dovuto fare un cameo nel finale, ma alla fine è stato sostituito da Matt Damon, suo collega in Ocean's.

Dopo i tre Ocean's di Clooney e Soderbergh, il franchise è stato ripreso nel 2018 con Ocean's 8, un heist movie con un cast tutto al femminile, con protagonista Sandra Bullock nei panni della sorella di Danny Ocean, affiancata da Cate Blanchett, Anne Hathaway, Awkwafina, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Helena Bonham Carter. A breve inizieranno anche le riprese del prequel di Ocean's 11 con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni dei genitori di George Clooney. Il prequel, ambientato negli anni Sessanta, sarà diretto da Jay Roach.