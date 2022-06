George Clooney e Amal: vacanze in Provenza con Rande Gerber e Cindy Crawford

Qualche tempo fa si vociferava di un possibile divorzio tra George Clooney ed Amal ma a ben vedere, la coppia è più unita che mai e, è stata anche paparazzata in compagnia di Rande Gerber e Cindy Crawford nel corso di una vacanza francese.

Il quartetto è stato avvistato mentre scende dalla scaletta del jet privato di proprietà dell'ex star di E.R. - Medici in prima linea, atterrato a Saint-Jean-Cap-Ferrat, un bellissimo comune francese della Provenza. Si tratta di un località non troppo lontana dallo Château Miraval dell'amico e collega Brad Pitt e in molti hanno ipotizzato che questo particolare gruppo di turisti sarebbe giunto in zona proprio per acquistare una proprietà vinicola per dedicarsi appunto alla produzione dell'amatissima bevanda alcolica.

Pare però che l'acquisto de la Domaine de Canadel non sia proprio andato a buon fine e così George e Amal avrebbero deciso di comprare un'abitazione in zona dove poter trascorrere del tempo libero in famiglia.

Ricordiamo che Clooney è già proprietario di una lussuosa villa a Laglio, una località sul Lago di Como dove è solito trascorrere momenti di svago in compagnia dei suoi figli, Ella e Alexander, e della sua consorte, il noto avvocato libanese, specializzato in diritto internazionale e diritti umani.