George Clooney ama di più la regia o la recitazione? La star si confessa

Nel corso della sua lunga carriera cinematografica, George Clooney ha sperimentato il mondo della recitazione e successivamente quello della regia e interpellato da Sky News sull'argomento e sul suo ultimo film The Boys in the Boat, la star premio Oscar ha svelato quale dei due ruoli preferisce: regia o recitazione?

Clooney ha ammesso che preferisce di gran lunga la regia:"È più divertente, si ha molto più controllo. Posso comandare gli altri e non devo imparare a remare. È divertente arrivare al mattino e scrivere una sceneggiatura, ed è divertente vedere qualcuno costruire un set che hai scritto, lo è davvero".



La star, che ha dicembre ha dichiarato di aver chiuso con Batman dopo il flop del film di Joel Schumacher, ha spiegato la scelta di passare dietro la macchina da presa:"Invecchiando hai bisogno di avere altre cose da fare. Non puoi fare solo una cosa. Sono fortunato perché ho 62 anni e posso fare le cose che amo, e molte persone non hanno questa possibilità. Sono ben consapevole di questo e lo celebro perché se non mi sto divertendo penso che la gente sarebbe davvero arrabbiata. Se guardano la mia vita pensano 'Se non ti stai godendo tutto questo allora chissà'".



Ovviamente, l'amore per la recitazione di George Clooney non è svanito:"Mi piace ancora recitare, mi diverto. Ho appena fatto un film con Brad Pitt, è un attore emergente" ha scherzato Clooney.



Il nuovo film da regista di George Clooney, The Boys in the Boat, è basato sul percorso del team olimpico di canottaggio dell'università di Washington che vinse l'oro ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936.



Ecco le prime impressioni su The Boys in the Boat, in attesa di vederlo su Amazon Prime Video.