George Clooney e Adam Sandler nel nuovo film Netflix di Noah Baumbach: tutti i dettagli

In attesa del nuovo film di Jon Watts che lo riunirà a Brad Pitt, la superstar George Clooney ha scelto la piattaforma di streaming on demand Netflix per il suo prossimo progetto da attore, il nuovo film del regista Noah Baumbach.

Il film, che includerà nel cast anche Adam Sandler, all'ennesima collaborazione con Netflix, sarà co-prodotto da Baumbach insieme ad Amy Pascal e David Heyman, che hanno lavorato con Baumbach per Marriage Story e anche per Barbie, che il famoso autore ha co-scritto insieme alla moglie e regista Greta Gerwig. Per Baumbach si tratta del quarto lungometraggio per Netflix, dopo White Noise, Marriage Story e The Meyerowitz Stories, che aveva per protagonista lo stesso Adam Sandler insieme a Ben Stiller.

Adam Sandler è stato visto l'ultima volta nelle commedie Netflix You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah e Murder Mystery 2, e sempre sul servizio di streaming on demand ha recentemente pubblicato il film d'animazione Leo. Clooney, che lavorerà con Baumbach come regista per la prima volta nel progetto, uscirà nei cinema il giorno di Natale con il suo ultimo lavoro da regista, The Boys In the Boat: attualmente non sono stati diffusi i dettagli sulla trama del nuovo film, né il titolo.

