George Clooney fa 60 anni: perché è ancora ossessionato da Batman e Brad Pitt?

George Clooney ha compiuto oggi 60 anni tondi tondi e per celebrare tale ricorrenza l'attore si è simpaticamente preso in giro da solo in un video parodia nel quale ha preso di mira le sue ossessioni: su tutte, quelle per Batman, interpretato nel famigerato Batman & Robin quando era ancora a inizio carriera, e per... Brad Pitt!!

Il filmato è uno spot pubblicitario realizzato da Omaze, una piattaforma che raccoglie fondi per le cause più disparate e che in cambio offre ai donatori esperienze uniche. In questo caso, la causa sponsorizzata è la fondazione di Clooney, ovvero la Justice through grants from Charities Aid Foundation America. Nel video, molto parodico, Clooney racconta di come ha trascorso l'ultimo anno di pandemia con alcuni coinquilini con cui adesso sono migliori amici, il video quindi si sposta sui coinquilini ai quali viene chiesto com'è vivere con Clooney.

Questi, quindi, non consigliano proprio la convivenza con l'attore. Non lascia mai la casa, va su Craiglist tutto il tempo. Vediamo quindi Clooney con l'action-figure ispirata al suo Batman: "Sette dollari! Ci credete? Certo non è quella con i capezzoli, ma comunque... non male!". Dopodiché entriamo nella camerata di Clooney che appare tappezzata con merchandise personalizzato di Brad Pitt. Vediamo Clooney con il cuscino del suo idolo in mano: "Ci credi che qualche idiota lo ha buttato via?". Quindi vediamo Clooney continuare a infastidire il suo coinquilino in molti modi, perfino durante un importante colloquio di lavoro.

Recentemente, abbiamo visto George Clooney in The Midnight Sky film da lui diretto e interpretato per Netflix; lo rivedremo nuovamente alla regia con The Tender Bar che sarà prodotto dagli Amazon Studios: protagonisti Ben Affleck e Tye Sheridan.