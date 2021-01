George Clooney, 5 film che tutti i fan della star dovrebbero assolutamente recuperare

Oggi vi proponiamo 5 film di George Clooney da recuperare assolutamente: si tratta di quei titoli imprescindibili che ogni fan della superstar di Hollywood dovrebbe aver visto e custodire gelosamente.

Il primo che vi consigliamo non può che essere Confessioni di una mente pericolosa, film del 2002 che rappresenta l'esordio come regista di George Clooney: la pellicola, basata sull'autobiografia omonima di Chuck Barris, racconta la storia del celebre autore e conduttore di spettacoli televisivi che un giorno viene avvicinato da un agente della CIA e si lascia convincere a divenirne membro. Nel cast troviamo Sam Rockwell come protagonista, lo stesso George Clooney e anche Drew Barrymore, Julia Roberts, Rutger Hauer e Maggie Gyllenhaal.

Passiamo poi ad un nome eternamente legato a quello di Clooney, ovvero Steven Soderbergh: oltre all'imprescindibile Ocean's Eleven, dovreste dare uno sguardo anche al remake di Solaris di Andrej Tarkovskij e Intrigo a Berlino, un Mank di David Fincher ante-litteram che imita il cinema degli anni '40 in tutto e per tutto, a partire dalla locandina che cita quella di Casablanca allo stile di recitazione degli attori, l'approccio alle riprese e l'incalzare del montaggio.

Ultimo film consigliato è Good Night, and Good Luck, altra regia di Clooney (la seconda) ma forse quella più famosa in assoluto: presentato alla 62esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove vinse i premi per la migliore sceneggiatura a George Clooney e Grant Heslov e quello per la miglior interpretazione maschile a David Strathairn, ottenne anche 6 nomination agli Oscar 2006, tra le quali quelle per il miglior film a Grant Heslov, per la migliore regia a George Clooney e la migliore sceneggiatura originale a George Clooney e Grant Heslov.