George Clooney, 5 cose che non sapete sulla superstar hollywoodiana

Tra i volti più celebri e influenti di Hollywood, George Clooney negli anni ha ottenuto un enorme successo sia come attore che come produttore e regista. In attesa di mettere gli occhi sul suo The Midnight Sky, in arrivo su Netflix il prossimo 23 dicembre, ecco 5 curiosità che potreste non conoscere sulla sua vita e carriera.

Durante l'infanzia ha sofferto della paralisi di Bell , una condizione che provoca l'incapacità di controllare i muscoli del viso nel lato colpito. A causa di questa malattia è stato vittima di bullismo da parte dei suoi coetanei.

È stato nominato tra le 100 persone più influenti del mondo dalla rivista Tim per quattro anni consecutivi nel 2006, 2007, 2008 e 2009. Inoltre è stato nominato due volte da People come "Uomo più sexy del mondo" (scelta che quest'anno è ricaduta sulla star di Creed Michael B. Jordan).

Negli anni '90 fece il provino per la parte di J.D. in Thelma&Louise , ruolo che però fu assegnato ad un giovanissimo Brad Pitt. L'attore ha rivelato che la sua delusione per la scelta fu tale non riuscire a guardare il film per più di due anni.

Per 18 anni il suo animale domestico è stato un maialino nero di nome Max , che gli fu regalato dall'attrice Kelly Preston durante il loro periodo di convivenza. Clooney ha raccontato che Max, morto nel 2006 per cause naturali, gli ha salvato la vita svegliandolo durante il terremoto che ha colpito la California nel 1994.

Nonostante sia una delle star più citate e derise da South Park, l'attore è sempre stato un grande amante della serie animata e ha chiesto personalmente al creatore Trey Parker di prendere parte ad una puntata dello show. Inizialmente ha doppiato Sparky, il cane gay di Stan, nell'episodio "Gay è bello", mentre in seguito ha prestato la voce al Dr. Gouache in South Park - Il film: più grosso, più lungo & tutto intero.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale sulle migliori interpretazioni di George Clooney: da Michael Clayton a Paradiso amaro.