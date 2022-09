George Clooney: per Brad Pitt è 'l'uomo più bello del mondo'

Poco tempo fa a Brad Pitt era stato chiesto quali fossero secondo lui gli uomini più belli di sempre: la sua risposta? George Clooney! I due sono amici e colleghi di lunga data e sono soliti prendersi in giro a vicenda nelle interviste. Ma la star di Bullet Train avrà detto la verità?

Nella sua ultima intervista con CBS Mornings, Clooney ha parlato proprio della risposta di Pitt, e ha raccontato:

"Bene, ha ragione. Ma secondo me, la verità è che la prima volta ha risposto riferendosi a se stesso, poi gli intervistatori hanno detto 'Forse non dovresti dirlo. Facciamo un' altro take'", ha scherzato l'attore.

Il due hanno collaborato per la prima volta insieme nel 2001 nel primo film della saga di Ocean, Ocean's Eleven di Steven Soderbergh. Il sequel, Ocean's Twelve, anch'esso diretto da Soderbergh, è stato rilasciato nel 2004, mentre il terzo capitolo, Ocean's Thirteen, ha debuttato nel 2007. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, George Clooney e Brad Pitt potrebbero tornare insieme per Ocean's 14, ma per ora non è stato annunciato niente di ufficiale.

Recentemente, Pitt ha recitato nella divertente commedia d'azione di David Leitch, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Bullet Train, ed è apparso nella commedia The Lost City all'inizio di quest'anno. Nel frattempo, Clooney sarà in "Ticket to Paradise", in uscita entro la fine dell'anno.