Geoffrey Rush risarcito con 2.9 milioni di dollari dal Daily Telegraph

Geoffrey Rush riceverà 2.9 milioni di dollari di danni dal Daily Telegraph dopo aver vinto la causa nei confronti del quotidiano britannico dopo una serie di articoli pubblicati dal giornale che accusano l'attore di 'comportamento inappropriato' nei confronti di una donna. Ora all'attore spetta un risarcimento milionario.

Giovedì la Corte Federale ha ascoltato gli avvocati di Rush e del Telegraph, e aveva concordato un risarcimento di 2 milioni di dollari per i guadagni persi in passato e in futuro al netto delle tasse, oltre ad un pagamento di 850.000 dollari ordinato dal giudice Michael Wigney nella sua sentenza di aprile.

Ciò significa che Geoffrey Rush detiene il record per il più alto risarcimento ottenuto da una singola persona per una causa di diffamazione in Australia, dopo che la Victorian Court of Appeal l'anno scorso ha ridotto il risarcimento danni nei confronti di Rebel Wilson dai 4,5 milioni di dollari iniziali a 600.000, in seguito a degli articoli diffamatori pubblicati nel magazine Woman's Day.



Nel mese di aprile il giudice Michael Wigney stabilì che il Daily Telegraph diffamò Geoffrey Rush, sostenendo che si fosse 'impegnato in un comportamento inappropriato' nei confronti dell'attrice Eryn Jean Norvill durante una produzione teatrale di Re Lear.

Wigney stabilì che si trattava, in tutte le circostanze, di 'un'irresponsabile fetta di giornalismo sensazionalista del peggior tipo', stimando che i guadagni di Rush come attore avrebbero sofferto per i successivi due anni dopo la 'rivendicazione della sua reputazione'.

Geoffrey Rush negò l'accusa di comportamenti inappropriati sin dall'inizio. L'attore ha recitato nel 2018 nel film Final Portrait, partecipando regolarmente alla campagna promozionale del film. Rush parlò di Final Portrait nel corso di un'intervista video insieme a Stanley Tucci, pubblicata lo scorso anno.