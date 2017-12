Geoffrey Rush nega l'accusa di comportamenti inappropriati dopo una denuncia anonima

Geoffrey Rush , attraverso una nota ufficiale, ha negato le accuse di comportamento inappropriato che, secondo una fonte anonima, l'attore avrebbe avuto durante la produzione teatrale di Re Lear della, per la quale Rush ha recitato dal novembre 2015 al gennaio 2016. A ricevere la denuncia il Daily Telegraph australiano.

La storia pubblicata dal quotidiano non ha però fornito ulteriori dettagli sul comportamento dell'attore né sull'eventuale natura sessuale della sua condotta. Inoltre l'articolo è stato poi rimosso dal sito del Telegraph e tutti i tweet associati alla notizia sono stati eliminati.

La Sydney Theatre Company ha affermato:"La Società ha ricevuto la denuncia quando l'impegno del sig. Rush con la Società era terminato. La Società continua a collaborare con il denunciante per ridurre al minimo il rischio di future istanze del presunto comportamento verificatosi sul suo posto di lavoro."

Attraverso i suoi avvocati, Geoffrey Rush ha diffuso un comunicato, negando ogni addebito:"Il Sig. Rush aborrisce qualsiasi forma di maltrattamento di qualsiasi persona in qualsiasi forma. Il Sig. Rush non è stato contattato dalla Sydney Theatre Company e dal presunto denunciante né da alcun rappresentante di nessuno di loro in merito alla questione sollevata. In altre parole, non sono stati forniti dettagli, circostanze, accuse o eventi a cui è possibile rispondere in modo significativo. Si tratta di una grande delusione per il Sig. Geoffrey Rush che la STC abbia scelto d'imbrattare il suo nome e danneggiare in modo ingiustificato la sua reputazione in questo modo. Non consentire ad una persona il diritto di sapere ciò che è stato addotto contro di sé e tanto meno non informarlo ma rilasciare tali informazioni al pubblico, è una negazione della giustizia naturale e non è così che la nostra società opera."

Premio Oscar 1997 per l'interpretazione in Shine, Geoffrey Rush è uno degli attori più celebrati del panorama internazionale e tra quelli più premiati.