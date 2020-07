Geoffrey Rush ha appena ottenuto un grosso risarcimento: ecco perché

Una corte d'appello australiana poco fa ha confermato la cifra del risarcimento a Geoffrey Rush, stabilita in 2,9 milioni di dollari, nella causa per diffamazione intentata dall'attore nei confronti del quotidiano di Sydney, Daily Telegraph. Lo riferisce Associated Press. Lo scorso anno Rush vinse la causa ma l'editore decise di fare ricorso.

Secondo Geoffrey Rush le dichiarazioni del Daily Telegraph erano 'affermazioni false, spregiative e umilianti'. Il Telegraph aveva pubblicato una dichiarazione della Sydney Theatre Company nella quale Rush era accusato di comportamenti inappropriati e dopo la decisione aveva fatto appello, ritenendo eccessiva la somma richiesta come risarcimento.

Secondo quanto scrive il Guardian, la corte d'appello ha confermato la decisione con queste parole:"Il risarcimento danni nel caso in questione ha dovuto tener conto della risposta soggettiva del signor Rush alle pubblicazioni, che lo hanno lasciato devastato, angosciato e consumato dal dolore".



Il caso che ha coinvolto Geoffrey Rush era incentrato sulle accuse di Eryn Jean Norvill, che recitò insieme a lui nel Re Lear di Shakespeare durante una produzione in scena a Sydney dal 2015 al 2016. Nel pezzo del Telegraph Norvill accusava Rush di averla toccata in maniera inappropriata, inseguendola in un bagno e inviandole sms osceni e volgari. Geoffrey Rush aveva negato le accuse con forza.

In seguito a tali accuse anche la star di Orange Is the New Black, Yael Stone, accusò Geoffrey Rush di cattiva condotta durante la produzione teatrale di The Diary of Madman di nove anni fa. Rush negò le affermazioni al New York Times, chiedendo tuttavia perdono:"Mi dispiace sinceramente e profondamente se ho causato angoscia".

Lo scorso anno Geoffrey Rush vinse un risarcimento da 2,9 milioni di dollari ma Daily Telegraph fece ricorso. Ora è arrivata la sentenza definitiva.