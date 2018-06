Geoff Johns lascia la DC Entertainment... ma scriverà Green Lantern Corps!

Nuovo scossone alla DC Entertainment, che segue la notizia dell'abbandono della presidente Diane Nelson di qualche giorno fa. Il The Hollywood Reporter ha confermato che anche Geoff Johns ha deciso di 'abbandonare' lo studio ed il suo ruolo all'interno della divisione.

Ma il suo "addio" sarà meno doloroso di quello di altri. Infatti, anziché esserne uno dei presidenti, Geoff Johns ha deciso di fare un passo indietro e di diventare produttore/sceneggiatore delle produzioni DC Comics/Warner Bros. Pictures. L'acclamato sceneggiatore ha lanciato, cosi, la Mad Ghost Productions, casa di produzione che si occuperà di progetti cinematografici, televisivi e fumettistici.

Ad occupare il posto di Johns sarà Jim Lee, artista molto amato nel mondo dei fumetti DC. "Ho deciso di prendere l'incarico perché adoro quest'universo e questi personaggi più di qualsiasi altra cosa." ha spiegato Johns al sito "Ma voglio passare i miei giorni a scrivere sul set. Sono eccitato dal poter tornare ad un ruolo più creativo. E' un lavoro da sogno su progetti da sogno".

Il primo incarico di Johns in questa nuova (vecchia?) veste sarà quello di scrivere l'annunciato ma a lungo rimandato Green Lantern Corps., nuovo adattamento cinematografico incentrato sulle Lanterne Verdi, di cui si occuperà anche della produzione. Dandone l'annuncio, la Mad Ghost Productions ha confermato che sia Hal Jordan che John Stewart saranno presenti nella pellicola.



Per la DC ha anche scritto l'episodio "Doom Patrol" del nuovo serial tv Titans che dovrebbe lanciare la serie spin-off Doom Patrol.



Oltre a questo Johns otterà il credit da co-sceneggiatore per il prossimo Aquaman, in arrivo a dicembre in USA.